Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

[VIDEO] El indiferente gesto de Lionel Messi que desentonó en los festejos de Inter Miami

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Su actitud contrastó con la alegría de sus compañeros.

En medio de los festejos por la primera MLS de Inter Miami, el astro Lionel Messi llamó la atención al mostrarse serio durante los festejos.

El argentino se sumó al "trencito" con un gesto que contrastó con la alegría de David Beckham, propietario del club, y el resto del plantel. 

