"¿Juegan bien?": La sorpresiva reacción de Pellegrini tras conocer a su rival en Copa del Rey

Este martes se llevó a cabo el sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, donde Real Betis quedó emparejado con Real Murcia y que generó una curiosa reacción de Manuel Pellegrini.

Real Murcia es un club histórico del fútbol español, pero que actualmente se encuentra en la Primera Federación, correspondiente a categoría del balompié hispano.

En medio de una firma de autógrafos, el "Ingeniero" no se complicó por no estar al tanto del rival y le consultó al defensor Marc Bartra al respecto.

"¿Murcia juega bien? ¿Primera o Segunda Federación? ¿Anda bien o no?", le dijo a su pupilo en un registro compartido por el medio El Desmarque.

👨‍🎓 La reacción de Manuel Pellegrini nada más conocer el rival del Betis en Copa del Rey. Bartra, todo un experto en fútbol. https://t.co/TYBnWhavPk pic.twitter.com/4JXdXWF5x2 — ElDesmarque Betis (@eldesmarque_rbb) December 9, 2025

Por otro lado, el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo enfrentará a Deportivo Alavés, en el único cruce entre equipos de La Liga en esta instancia.

Tanto Betis como Sevilla saltarán a la cancha en la Copa del Rey el miércoles 17 de diciembre a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT).