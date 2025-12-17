"Impide entrenar": La preocupación de Pellegrini por brutal carga de partidos

Manuel Pellegrini enfrenta una semana clave al mando de Real Betis. En la víspera del choque por los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante Real Murcia, el técnico chileno analizó el escenario que se le viene a su escuadra y mostró su inquietud por la exigente calendarización que afronta el fútbol moderno a comienzos de 2026.

"Toca complicado los días jueves, sobre todo cuando hay que viajar al extranjero", explicó en conferencia de prensa, aludiendo a la participación internacional.

Pellegrini advirtió que, si no logran asegurar la clasificación directa en la Europa League, el desgaste será extremo: "Jugaríamos siete u ocho semanas seguidas a mitad de semana. Es una cantidad de esfuerzo importante y sobre todo impide mucho entrenar, es solamente recuperación".

Pese a la dificultad logística, el "Ingeniero" valoró estar vivo en todos los frentes. "Jugar tantos partidos quiere decir que uno está inmerso en las tres competiciones y eso siempre va a ser bueno", matizó, destacando el compromiso de su plantilla.

Copa del Rey y enfermería llena

Sobre el duelo ante Real Murcia, Pellegrini pidió no relajarse, recordando las sorpresas recientes del torneo. "Ayer se vio que a todos los equipos de Primera les cuesta. Es un partido muy difícil, tenemos que entrar con la máxima concentración e intensidad. Hay mucho en juego: la posibilidad de un título y de jugar la Supercopa", señaló.

Para este compromiso, Betis suma una nueva baja. Marc Roca sufrió un esguince en el hombro y quedó descartado, uniéndose a la lista de ausentes que integran Isco (aún en recuperación), Júnior Firpo y Diego Llorente. Además, el club no cuenta con los seleccionados africanos Ez Abde, Sofyan Amrabat ni Cédrick Bakambu.

Finalmente, respecto a la portería, el DT celebró la recuperación de Pau López tras superar dos lesiones, aunque dejó abierta la titularidad: "Ahora está jugando Alvaro Valles y Adrián jugó la Copa, pero están los tres en condiciones".