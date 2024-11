Pellegrini fue autocrítico tras el triunfo de Betis: No me gustó lo que hicimos

Manuel Pellegrini, entrenador de Real Betis, fue autocrítico en el dramático 2-1 conseguido como local ante Celje en la UEFA Conference League y destacó la importancia de su primera victoria durante la tercera fecha de este torneo.

"Ya habíamos perdido dos (puntos) con Copenhague. Esta victoria nos deja dentro del grupo de los que clasifican. El partido fue enredado. No me gustó lo que hicimos, pero es meritorio no bajar los brazos tras muy poco fútbol creativo", afirmó el director técnico chileno.

Al ser preguntado por las distintas actuaciones de su equipo, aseguro que: "Las competencias son distintas, como los equipos. Es un error creer que vamos a ganar por cuatro goles los partidos de Conference League".

"Me gustaría que se jugara siempre con la intensidad que tuvimos con Atlético (de Madrid). Vamos a buscar estar vigentes en las tres competiciones. Cuando un equipo nos busca, hay más espacios, pero ante estos equipos (Celje) nos cuesta más", cerró.