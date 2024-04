Pellegrini fue rudo pese al triunfo: Si pudiera haber hecho 11 cambios, los hubiera hecho

El entrenador nacional Manuel Pellegrini, quien actualmente dirige a Real Betis, se mostró muy crítico con el rendimiento de sus pupilos pese al ajustado triunfo como local ante Celta de Vigo, resultado que permitió ponerle fin a una negativa racha de cuatro derrotas consecutivas en la Liga de España.

"Si en el primer tiempo pudiera haber hecho los 11 cambios, los hubiera hecho. El equipo estaba tensionado y sin rendimientos individuales es difícil jugar bien. Me dejó contento el segundo tiempo. Nos apretamos en el último minuto, pero conseguimos tres puntos que nos permiten mantenernos en pelea matemáticamente", comenzó mencionando el estratega chileno.

Tras esto añadió que: "Creo que de las cuatro derrotas tuvimos tiempos muy marcados en las segundas partes, pero los resultados no se dieron. Nos sacamos la presión y creamos ocasiones. Estoy contento de salir de esta racha porque son derrotas que no estamos acostumbrados a tenerlas al hilo", sentenció.

Por último, Pellegrini ratificó su continuidad en el club al decir: "Estoy muy contento y no tengo intenciones de irme. Hay rumores con un viaje y no es cierto, no estoy buscando equipo. Me llevo bien con la directiva y voy a ser siempre una persona agradecida de la hinchada por el cariño con el que nos han tratado estos cuatro años".