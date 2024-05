Pellegrini no piensa en las bajas: Nunca he reclamado por los que no están

El entrenador de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, calificó a su próximo contrincante, Osasuna, como "un rival complicado porque juega en su campo" y tiene "un juego claro y muy definido" de "centros desde los costados y llegadas rápidas", más allá de que haya perdido los últimos tres partidos.

"Depende de nosotros intentar superarlo y no pensar en la estadística", aseveró en la rueda de prensa previa a un duelo en el que no podrá contar por lesión con Héctor Bellerín, el congoleño Cédrick Bakambu, Marc Bartra, el argentino Ezequiel Avila y el canterano Assane Diao; y por sanción, con Isco Alarcón.

Sobre la importancia de esta baja, el chileno precisó que Isco "está suspendido" y que "todos" saben de su importancia en el juego verdiblanco, aunque dijo que "viene de una lesión larga y el equipo pudo jugar sin él".

"No he reclamado nunca a los que no están. Son los que están los encargados de demostrarlo", afirmó el entrenador sobre su máxima de jugar con lo que tiene a su disposición y de que "lo importante es sumar los tres puntos" antes de los cálculos que podrían ser necesarios para entrar en competición europea.