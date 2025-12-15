Pellegrini y duelo ante Rayo Vallecano: "El empate es justo, a nosotros nos faltó creatividad"

Manuel Pellegrini, entrenador chileno de Real Betis, analizó el empate durante este lunes en Vallecas frente a Rayo Vallecano y aseguró que su equipo estuvo "muy aplicado defensivamente" pero quizá le "faltó creatividad".

El conjunto bético empató sin goles en Vallecas con el Rayo y sumó un punto que le permite asentarse en el sexto lugar, que le da la clasificación a un torneo interncional.

"Fue un empate justo. Los dos equipos tuvieron posibilidades, quizá ellos mayor dominio del balón pero sin hacernos ocasiones, y creo que es bueno. Vallecas es una cancha difícil; pero si no se puede ganar, no hay que perder. Y hoy creo que estuvimos aplicados defensivamente para mantener el arco a cero", dijo Pellegrini, en conferencia de prensa.

"Creo que las ocasiones fueron equilibradas. Ellos tuvieron más dominio del balón pero sin ocasiones claras y a nosotros quizá nos faltó un poco de creatividad", comentó el técnico chileno, que lamentó el cambio que tuvo que hacer a los cinco minutos por lesión de Diego Llorente.

"No se resentió de su lesión larga de tendón pero vamos a ver de qué gravedad es", manifestó.

Uno de los protagonistas del partido fue el senegalés Nobel Mendy, central del Rayo Vallecano, jugador que conoce muy bien Pellegrini.

"No me sorprendió su rendimiento porque trabajamos con él en Sevilla durante más de un año. Tiene buenas condiciones físicas. Es joven. Está en un puesto de aplicación importante y creo que tiene margen de mejora", finalizó.