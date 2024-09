Bielsa protagoniza nueva polémica en Uruguay: Es una ofensa tan grande hacia mí

El técnico de la selección uruguaya, el argentino Marcelo Bielsa, está protagonizando una nueva polémica al mando del combinado charrúa luego de ser consultado por la situación del futbolista Agustín Canobbio.

Todo surgió luego de que el jugador de Atlético Paranaense no fuera considerado por el rosarino para los partidos de la próxima fecha clasificatoria ante Paraguay y Venezuela, situación que hizo revivir entrer la prensa oriental una situación que se arrastra desde la pasada Copa América que se jugó en Estados Unidos.

De acuerdo a la información divulgada por el canal Teledoce, el mediocampista se habría sentido menoscabado por, supuestamente, ser utilizado como pasapelotas durante un entrenamiento que se llevó a cabo en medio del certamen continental.

Por lo mismo, el rosarino estalló al ser consultado por el tema: "Eso de alcanzapelotas pregúntenle a Canobbio porque es una ofensa tan grande hacia mí y hacia él... Pregúntenle a él si alguna vez ofició de alcanzapelotas. A él o cualquier convocado", expresó.

"No sé cómo una afirmación tan despectiva para todos, para mí como conductor y para él como destinatario de la orden, simplemente se basa en un trascendido. Porque usted no me está diciendo: 'Mire, me dijo tal persona que vio que usted hacía tal cosa'", respondió.