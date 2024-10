Marcelo Bielsa sobre las críticas recibidas en Uruguay: Sé que mi autoridad quedó afectada

El entrenador argentino Marcelo Bielsa se refirió este viernes a las críticas del delantero charrúa Luis Suárez contra su manejo de la selección uruguaya, asegurando que su potestad fue afectada y que no fue influyente para la derrota en su visita a Perú por las Clasificatorias al Mundial 2026.

"No ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad quedó afectada, pero la preparación la hice con máxima seriedad y la respuesta de los jugadores fue la misma de siempre", comenzó argumentando el estratega en conferencia de prensa.

De ahí, complementó que: "La entrega del equipo fue muy generosa, más allá de cómo hayamos jugado. Lo que pasó en la semana no condiciona ni explica, no lo vínculo con cómo jugamos, ni creo que tuvo un efecto que no fuese una semana con mucha efervescencia".

"No voy a responder sobre el contenido de los temas que se revisaron. Más que eso no le puedo decir, porque tendría que describirle aspectos que corresponden a la intimidad de un grupo, los episodios que se deben revisar se deben hacerlo internamente, no difundiéndolos", argumentó tras ser consultado por como abordó el tema

Finalmente, Bielsa expuso que: "El partido fue parejo, sin situaciones de gol prácticamente. Nosotros tuvimos más la pelota, pero no creamos peligro. Perú tampoco creó peligro, pero la sensación fue diferente. Era un partido que debería haber terminado empatado".