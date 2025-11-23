Marcelo Salas fue invitado al Olímpico de Roma para ver la victoria de Lazio sobre Lecce
Publicado:
Fotos Destacadas
Zampedri y Bello lideraron la vuelta a los triunfos de la UC en el Claro Arena frente a Palestino
El Team Chile desfiló en la ceremonia inaugural de los Juegos Bolivarianos
Más de 300 garzones corrieron por el barrio Bellavista en tradicional carrera
Fotos Recientes
Marcelo Salas fue invitado al Olímpico de Roma para ver la victoria de Lazio sobre Lecce
Líbano: árbol de 10 metros hecho de botellas plásticas busca batir récord Guinness
La valiosa celebración de Max Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas
El exfutbolista chileno y leyenda de Lazio Marcelo Salas fue invitado de lujo al Estadio Olímpico de Roma para presenciar la victoria 2-0 frente a Lecce por la fecha 12 de la Serie A.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados