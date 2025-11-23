Síguenos:
Marcelo Salas fue invitado al Olímpico de Roma para ver la victoria de Lazio sobre Lecce

El exfutbolista chileno y leyenda de Lazio Marcelo Salas fue invitado de lujo al Estadio Olímpico de Roma para presenciar la victoria 2-0 frente a Lecce por la fecha 12 de la Serie A.

