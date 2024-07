DT de Independiente le mandó contundente recado a Mauricio Isla

Julio Vaccari, técnico de Independiente de Avellaneda, dejó clara su posición respecto a la continuidad del chileno Mauricio Isla en el elenco rojo, y le mandó un potente recado.

"Yo llegué al club y pedí el teléfono para hablar con él. Su representante me dijo que no estaban dadas la condiciones para hablar, lo cual yo acepté desde el primer momento que Isla no iba a ser parte del plantel", reconoció el entrenador en conferencia de prensa.

"Es algo que para mí es cosa jugada", añadió antes de dejarle un recado al chileno.

"Cuando uno no quiere ser parte, no tiene que estar, más en una institución como esta y el prestigio que tiene. El que quiere estar está y el que no quiere estar, tiene las puertas abiertas", comentó.

Recordar que en plena Copa América Isla dejó ver que no continuaría en el cuadro de Avellaneda, ante lo cual surgió la opción de Colo Colo con fuerza.

De hecho, el cuadro albo ya le hizo una oferta formal al seleccionado nacional.