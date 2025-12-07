¿Ninguneo a Colo Colo? La frase de Maxi Falcón que no pasó desapercibida tras ser campeón con Inter

La noche de ayer sábado Inter Miami consiguió el primer título de su historia y lo hizo de la mano de Lionel Messi, no obstante, una de las figuras en defensa fue el exzaguero uruguayo de Colo Colo Maximiliano Falcón.

El "Peluca" se transformó en pieza clave del elenco de Florida y tras el título comentó este nuevo logro en su carrera luego de los dos títulos nacionales (ganó además dos Copa Chile y dos Supercopa) logrados con los albos.

No obstante, sus dichos generaron algo de ruido entre los fanáticos del popular.

"Yo creo que, en lo personal, cierro un año muy satisfactorio a nivel, no solo juegos, sino lo que conseguimos", dijo.

"Bueno, obviamente que yo había salido campeón antes varias veces, pero esto ha tenido un sabor diferente porque, bueno, con los jugadores que lo hice, yo siempre lo dije desde el primer momento que Leo (Messi) era mi ídolo, se me presentó (la oferta) e hice lo posible por venir", añadió.

"Y poder aportar, poder haber aportado durante la temporada, para ver esto, es algo muy lindo", cerró.