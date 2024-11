Inter Miami anunció a Javier Mascherano como su nuevo entrenador

Inter Miami confirmó las especulaciones que se levantaron los últimos días cuando este martes anunció al argentino Javier Mascherano como su nuevo entrenador para la próxima temporada y con un contrato vigente hasta 2027.

El "Jefecito" llega a ocupar el puesto que dejó vacante Gerardo "Tata" Martino, quien dio un paso al costado después de la tempranera eliminación del equipo en los playoffs de la MLS, donde fueron superados por Atlanta United en la primera ronda.

Mascherano, quien viene de adiestrar al combinado sub 20 de Argentina en París 2024, asumió un rol que lo reencontrará y pondrá al mando de sus excompañeros en FC Barcelona, donde figuran Lionel Messi, Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez.

Inter Miami, además de las competiciones domésticas y de Concacaf, competirá el año que viene como invitado en el Mundial de Clubes de 2025 de la FIFA, el cual se llevará a cabo en Estados Unidos entre el 15 de junio y 13 de julio.

