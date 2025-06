La MLS convocó por primera vez a Messi para su equipo "All-Star"

La MLS dio a conocer su lista de 26 seleccionados para su equipo "All-Star", con la gran novedad del argentino Lionel Messi, que recibió su primer llamado desde su llegada a la liga en 2023.

Anteriormente, el trasandino se perdió el amistoso de 2024 contra el conjunto de la Liga MX por una lesión, pero en esta ocasión si podrá formar parte del equipo que saltará a la cancha conta el combinado del torneo mexicano el 23 de julio en Austin, Texas.

"La Pulga" sobresalió en una nómina con nueve delanteros, que pese a su cartel no incluyó al uruguayo Luis Suárez, la otra figura de Inter Miami.

"La nómina para el All-Star fue seleccionada a través de una combinación de votos entre aficionados, jugadores y medios de comunicación (12 jugadores), designaciones por parte del director técnico MLS All-Star, Nico Estévez, del club anfitrión, Austin FC (12 jugadores) y dos selecciones del comisionado de la MLS, Don Garber", detalló la liga en un comunicado.

- Revisa el plantel para el MLS-All Star:

