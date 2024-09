[VIDEO] Martín Rodríguez anotó en triunfo de DC United sobre Toronto FC en la MLS

El chileno Martín Rodríguez anotó este sábado en el triunfo de DC United por 1-3 en su visita a Toronto FC, en una nueva jornada de la MLS.

Rodríguez, quien fue suplente, entró en el segundo tiempo y en el minuto 67 culminó una gran jugada colectiva para abrir la cuenta del marcador.

Deandre Kerr en el 83' firmó el empate 1-1 para los canadienses, pero Dominique Badji (88') y Gabriel Pirani (90+4') terminaron sellando el triunfo para el cuadro estadounidense.

Con el resultado, DC United sumó 29 puntos en el undécimo puesto y se acercó a dos unidades del último lugar de la zona de liguilla, que ocupa Atlanta United.

En la próxima fecha, DC United visitará a Chicago Fire, mientras que Toronto FC chocará con Austin FC, el equipo del chileno Diego Rubio.

Just like they planned it! @dcunited take the lead off the set piece. pic.twitter.com/IAUY0cVZD6