[VIDEO] Martín Rodríguez anotó su primer gol por DC United en la MLS

El chileno Martín Rodríguez anotó este miércoles su primer gol con DC United en la MLS, en la caída por 2-3 de su equipo ante FC Cincinnati.

Rodríguez, quien llegó en 2022 al equipo, marcó el 1-1 parcial en el minuto 24, tras una asistencia de Theodore Ku-Diprieto, y celebró con sus compañeros en el Audi Field de Washington.

Martin Rodriguez finds his first goal for DC United!



