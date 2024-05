[VIDEO] Messi anotó en el choque de Inter Miami ante New York RB

El argentino Lionel Messi se hizo presente en el marcador en el partido de Inter Miami ante New York Red Bull en la Major League Soccer cuando anotó el 2-1 para el equipo de Florida.

Revisa el gol de Messi:

Lionel Messi goals are inevitable! 🚨



The first player to 10 goals this season puts @InterMiamiCF on top. pic.twitter.com/GuUEShfmdb