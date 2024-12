FIFA y Netflix firmaron acuerdo para transmitir los Mundiales Femeninos

La FIFA y Netflix firmaron un acuerdo relacionado con los derechos exclusivos en Estados Unidos para la televisación de 2027 y 2031 de la Copa del Mundo Femenina.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino explicó que "este acuerdo envía un mensaje contundente sobre el valor real de la Copa Mundial Femenina de la FIFA y del fútbol femenino mundial".

Además, Netflix producirá una serie documental exclusiva sobre el fútbol femenino en el período previo a ambas ediciones del Mundial.

El acuerdo histórico brindará a los fanáticos de Estados Unidos un acceso incomparable a cada partido en vivo y a una cobertura que incluye programas de estudio y coberturas de los duelos.

Mientras el Mundial de 2027 se jugará en Brasil con 32 participantes, la Copa del Mundo de 2031 aún no tiene sede.

