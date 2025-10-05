Síguenos:
Arabia Saudita empató y privó a Noruega del liderato en su grupo del Mundial Sub 20

En el cierre de la fase de grupos, Arabia Saudita sacó a relucir lo mejor de su juego y se despidió del Mundial sub 20 con un meritorio empate 1-1 frente a Noruega, conjunto que tuvo que conformarse con clasificar a octavos como sublíder de su zona como consecuencia de la definición por fair play.

