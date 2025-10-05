Arabia Saudita empató y privó a Noruega del liderato en su grupo del Mundial Sub 20
Publicado:
Fotos Destacadas
Russell celebró la victoria en un GP de Singapur que selló el título de McLaren
La Roja sub 20 se instaló en Valparaíso para afrontar los octavos de final del Mundial
Cuba se despidió entre aplausos pese a derrota ante Australia
Fotos Recientes
Arabia Saudita empató y privó a Noruega del liderato en su grupo del Mundial Sub 20
El Sevilla de Alexis y Suazo acaparó las portadas en España tras golear a Barcelona
La celebración de Huachipato tras meterse en la final de Copa Chile
En el cierre de la fase de grupos, Arabia Saudita sacó a relucir lo mejor de su juego y se despidió del Mundial sub 20 con un meritorio empate 1-1 frente a Noruega, conjunto que tuvo que conformarse con clasificar a octavos como sublíder de su zona como consecuencia de la definición por fair play.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados