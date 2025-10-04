Síguenos:
Brasil dijo adiós al Mundial sub 20 tras perder con España y terminar último en su grupo

La selección de Brasil, vigente campeona del Sudamericano sub 20, tuvo una anticipada despedida del Mundial de la categoría después de caer por 1-0 ante España en el Estadio Nacional. Con esto, quedó con un punto como colista del Grupo C en el que lideraron Marruecos junto a México.

