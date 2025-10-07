Córdova fue protagonista de los memes tras la eliminación de La Roja en el Mundial Sub 20
Publicado:
La Roja quedó eliminada en el Mundial Sub 20, tras perder por 4-1 ante México en octavos de final, y en redes sociales los usuarios cargaron contra el técnico Nicolás Córdova, protagonista con sus "métrica" en los memes.
