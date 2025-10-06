Córdova: Los jugadores se han visto expuestos por primera vez a una crítica, que ha sido grande

Nicolás Córdova, técnico de La Roja, anticipó en Valparaíso el duelo contra México en los octavos de final del Mundial Sub 20 y habló sobre el trabajo psicológico con los jugadores, debido a las críticas que han sufrido por el rendimiento en el torneo.

"Es un rival muy complejo, han variado sistemas, tienen jugadores de buen pie, jugadores que están en los principales equipos de la liga mexicana. Será un partido abierto, ellos proponen muchísimo", apuntó Córdova.

El entrenador también apuntó que será clave "interpretar los momentos", para evitar lo que ocurrió en el partido con Egipto, señalando que "los últimos 10 minutos fueron un caos, jugamos más rápido de lo que el partido pedía".

También apuntó que los jugadores están trabajando con psicólogos "para manejar todo esto que están viviendo, que es nuevo. Jugar con esta cantidad de público, ser el centro de atención del fútbol chileno donde no hay torneo; y se han visto expuestos por primera vez a una crítica, que ha sido grande, porque no hemos podido consolidar los resultados".

"Es parte de este juego, y esperemos que mañana (martes) estén en las mejores condiciones futbolísticas y de cabeza, en un partido que será a estadio lleno, en una ciudad que ama el fútbol, que vibra con el fútbol, y que nos va a sostener, porque a la gente acá le gusta apoyar a sus equipos y no será la excepción".

Por último, contó como fue la charla en el camarín tras la derrota con Egipto, relatando que él sabía que ya estaban clasificados a octavos y tuvo que explicar esa situación a sus jugadores en medio de la confusión.

"Fue una conversación tranquila, ahora a recuperar energía, estamos adentro, no era la forma que queríamos, en la fase final, y tenemos una linda chance una hermosa oportunidad que queremos aprovechar", remató.

El duelo de octavos entre Chile y México arrancará a las 20:00 horas (23:00 GMT) de este martes en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso y lo podrás seguir en nuestras plataformas.