Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

¿Cuándo jugará La Roja ante Japón en el Mundial Sub 20 Chile 2025?

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El equipo de Nicolás Córdova enfrentará a los asiáticos en la segunda fecha del Grupo A.

¿Cuándo jugará La Roja ante Japón en el Mundial Sub 20 Chile 2025?
La selección chilena dirigida por Nicolás Córdova volverá a la competencia en el Mundial Sub 20 el martes 30 de septiembre, a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Nacional, ante su simil de Japón.

La Roja juvenil arrancó el torneo con un dramático triunfo por 2-1, mientras que los nipones celebraron en el duelo inaugural de la Copa del Mundo, con 2-0 sobre Egipto.

El duelo de la segunda fecha del Grupo A contará con transmisión en TV abierta en la señal de Chilevisión, mientras que en TV cable se podrá ver a través de DirecTV. En streaming, tendrá cobertura en la plataforma DGO.

Todos los detalles los podrás seguir online en Cooperativa.cl y escuchar en la señal radial de Cooperativa Deportes.

 

