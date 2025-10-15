Síguenos:
El festejo de Argentina en el Nacional tras su paso a la final del Mundial sub 20

Publicado:
Llévatelo:
La selección argentina se instaló en la gran final de la Copa Mundial sub 20 Chile 2025 tras vencer por 1-0 a Colombia en el Estadio Nacional. Los trasandinos festejaron junto a su público la clasificación al duelo decisivo, donde se medirán con Marruecos.

