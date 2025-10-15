El festejo de Argentina en el Nacional tras su paso a la final del Mundial sub 20
Publicado:
Fotos Destacadas
Colo Colo se despidió de la lucha por el título de la Libertadores Femenina
Los máximos anotadores de la Copa del Mundo sub 20 Chile 2025
Fernando Ortiz y el cuerpo técnico de Colo Colo tuvo su "Arellanización" en el Monumental
Fotos Recientes
Los máximos anotadores de la Copa del Mundo sub 20 Chile 2025
El festejo de Argentina en el Nacional tras su paso a la final del Mundial sub 20
Marruecos celebró en Valparaíso su primera clasificación a una final de un Mundial Sub 20
La selección argentina se instaló en la gran final de la Copa Mundial sub 20 Chile 2025 tras vencer por 1-0 a Colombia en el Estadio Nacional. Los trasandinos festejaron junto a su público la clasificación al duelo decisivo, donde se medirán con Marruecos.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados