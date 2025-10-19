La prensa argentina lamentó en sus titulares la caída de la “albiceleste” ante Marruecos por 0-2 en la final del Mundial Sub 20 de Chile. Varios medios compartieron el “No pudo ser” entre sus encabezados, aunque algunos salieron del molde para reconocer a sus rivales diciendo “Fue el día de Maamma”, en referencia al atacante rival.

