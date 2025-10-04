Síguenos:
Gorosito selló el triunfo de Argentina ante Italia y el pase perfecto a octavos del Mundial Sub 20

Dylan Gorosito se hizo presente en la selección de Argentina tras ingresar desde el banco para darle la victoria 1-0 ante Italia en el cierre del Grupo D. Con el golazo del lateral, el elenco "albiceleste" avanzó con puntaje perfecto a los octavos de final en el Mundial Sub 20 de Chile.

