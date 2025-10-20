Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.1°
Humedad37%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Hinchas de Marruecos festejaron en las calles el título en el Mundial sub 20

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Pese a la diferencia horaria, en Marruecos siguieron con atención la final del Mundial sub 20 y así lo dejaron ver cientos de hinchas de los Leones del Atlas tras el triunfo por 2-0 ante Argentina.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados