Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago12.3°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Hinchas japoneses ayudaron a limpiar el Nacional tras el duelo con La Roja

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Siguiendo la tónica que se ha visto a lo largo de los años en diversos eventos internacionales, fanáticos japoneses se quedaron en el Estadio Nacional para ayudar a limpiar y recoger basura una vez finalizado el triunfo de su selección por 2-0 ante La Roja en el Mundial sub 20.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados