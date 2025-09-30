Hinchas japoneses ayudaron a limpiar el Nacional tras el duelo con La Roja
Siguiendo la tónica que se ha visto a lo largo de los años en diversos eventos internacionales, fanáticos japoneses se quedaron en el Estadio Nacional para ayudar a limpiar y recoger basura una vez finalizado el triunfo de su selección por 2-0 ante La Roja en el Mundial sub 20.
