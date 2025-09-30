Síguenos:
Ichihara y Yokoyama castigaron a La Roja en el Mundial Sub 20

La selección chilena sucumbió por 2-1 ante Japón en la segunda fecha del Mundial Sub 20 y quedó obligada a ganar para buscar la clasificación en la última jornada. Rion Ichihara (55') y Yumeki Yokoyama (82') golpearon a una Roja falta de efectividad en el segundo tiempo

