Japón dedicó emotivo mensaje de despedida a Chile tras eliminación en el Mundial Sub 20

Publicado:
La selección de Japón, tras quedar eliminado en octavos de final del Mundial Sub 20, dedicó un emotivo mensaje de despedida a Chile, país organizador del torneo, en una de las pizarras en el camarín del Estadio Nacional.

