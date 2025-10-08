Japón dedicó emotivo mensaje de despedida a Chile tras eliminación en el Mundial Sub 20
La selección de Japón, tras quedar eliminado en octavos de final del Mundial Sub 20, dedicó un emotivo mensaje de despedida a Chile, país organizador del torneo, en una de las pizarras en el camarín del Estadio Nacional.
