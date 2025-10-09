Kendrick Lamar presenció en el Estadio Nacional el triunfo de Argentina ante Nigeria
Publicado:
Fotos Destacadas
Maher Carrizo lideró con un doblete la goleada de Argentina ante Nigeria
Equipo de La Pintana se coronó campeón en dos categorías del Cheerleaders Classic
Córdova fue protagonista de los memes tras la eliminación de La Roja en el Mundial Sub 20
Fotos Recientes
Kendrick Lamar presenció en el Estadio Nacional el triunfo de Argentina ante Nigeria
Japón dedicó emotivo mensaje de despedida a Chile tras eliminación en el Mundial Sub 20
La alineación de la UC para enfrentar a Ñublense en el Claro Arena
El duelo entre Argentina y Nigeria, por el Mundial sub 20, tuvo un asistente de lujo en el palco del Estadio Nacional, recinto a donde llegó el rapero Kendrick Lamar, quien vio la goleada del elenco albiceleste ante el cuadro africano.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados