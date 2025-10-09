Síguenos:
Kendrick Lamar presenció en el Estadio Nacional el triunfo de Argentina ante Nigeria

El duelo entre Argentina y Nigeria, por el Mundial sub 20, tuvo un asistente de lujo en el palco del Estadio Nacional, recinto a donde llegó el rapero Kendrick Lamar, quien vio la goleada del elenco albiceleste ante el cuadro africano.

