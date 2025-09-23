Síguenos:
La Copa del Mundo Sub 20 llegó a la Plaza OHiggins en Valparaíso

Se efectuó una exhibición al público local del trofeo del ganador de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA Chile 2025, en la Plaza O'Higgins de Valparaíso.

