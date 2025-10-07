La local selección chilena dijo adiós a la Copa Mundial sub 20 2025 en nuestro país con una dolorosa goleada a manos de México por 4-1 por octavos de final, en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso. El capitán Juan Francisco Rossel puso el "gol del honor" sobre la hora.

LEER ARTICULO COMPLETO