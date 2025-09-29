La formación de La Roja para desafiar a Japón en el Mundial sub 20
Palestinos son desplazados mientras Israel continúa con ataques aéreos en Gaza
Bombardeo ruso en Kiev deja al menos cuatro fallecidos
Las ausencias en la nómina de La Roja para el amistoso frente a Perú
Esteban Matus lideró la victoria de Audax Italiano sobre Huachipato en La Florida
Las ausencias en la nómina de La Roja para el amistoso frente a Perú
Con prueba de movimientos tácticos, pero manteniendo nombres, Nicolás Córdova preparó el equipo estelar de Chile para la segunda fecha del Mundial sub 20 ante Japón, este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.
