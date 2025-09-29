Síguenos:
La formación de La Roja para desafiar a Japón en el Mundial sub 20

Publicado:
Con prueba de movimientos tácticos, pero manteniendo nombres, Nicolás Córdova preparó el equipo estelar de Chile para la segunda fecha del Mundial sub 20 ante Japón, este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

