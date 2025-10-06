La formación de La Roja para los octavos de final ante México en el Mundial Sub 20
Publicado:
Esta es la formación tentativa de La Roja, de acuerdo a información de Agencia EFE, para el duelo contra México, programado para este martes a las 20:00 horas en Valparaíso, por los octavos de final del Mundial Sub 20.
