Este sábado, la Roja sub 20 se estrenará como anfitrión en el Mundial de la categoría cuando salte a la cancha del Estadio Nacional a enfrentar a Nueva Zelanda. El duelo pactado para las 20:00 horas (23:00 GMT), tendrá esta probable formación que trabajó Nicolás Córdova.

LEER ARTICULO COMPLETO