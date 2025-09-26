La formación de La Roja para su debut en el Mundial sub 20 ante Nueva Zelanda
Este sábado, la Roja sub 20 se estrenará como anfitrión en el Mundial de la categoría cuando salte a la cancha del Estadio Nacional a enfrentar a Nueva Zelanda. El duelo pactado para las 20:00 horas (23:00 GMT), tendrá esta probable formación que trabajó Nicolás Córdova.
