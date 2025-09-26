Síguenos:
La formación de La Roja para su debut en el Mundial sub 20 ante Nueva Zelanda

Publicado:
Este sábado, la Roja sub 20 se estrenará como anfitrión en el Mundial de la categoría cuando salte a la cancha del Estadio Nacional a enfrentar a Nueva Zelanda. El duelo pactado para las 20:00 horas (23:00 GMT), tendrá esta probable formación que trabajó Nicolás Córdova.

