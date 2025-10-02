Síguenos:
La formación de La Roja Sub 20 para enfrentar a Egipto en el Estadio Nacional

Este viernes 3 de octubre, La Roja se mide ante Egipto por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025. Esta es la probable formación que prepara Nicolás Córdova para este crucial duelo.

