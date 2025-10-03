La Roja cayó agónicamente con Egipto en su sufrido avance a octavos del Mundial sub 20
La selección chilena cerró el Grupo A del Mundial sub 20 con una agónica derrota por 2-1 frente a Egipto en el Estadio Nacional. Pese al resultado, el fair play validó el paso del combinado dirigido por Nicolás Córdova a octavos de final, ubicándose en el segundo lugar de la tabla con los mismos 3 puntos de los africanos y Nueva Zelanda.
