La Roja sub 20 cerró sus amistosos previos al Mundial con empate ante Nigeria

La selección chilena sub 20 terminó su serie de amistosos previos al Mundial de la categoría en nuestro país tras igualar 1-1 frente a Nigeria este sábado, en el Complejo Monasterio Celeste de Rancagua.

En un compromiso disputado bajo intensa lluvia, los dirigidos por Nicolás Córdova vinieron desde atrás para igualar con un tanto de Felipe Faúndez, quien anotó luego de que los africanos se pusieran en ventaja.

Así, el defensor de O'Higgins repitió un gol después de haber marcado en el duelo frente a Corea del Sur y sumó buenas sensaciones de cara al torneo que arrancará a partir del 27 de septiembre.

Este empate frente a Nigeria, se sumó a la igualdad que se consiguió frente a Arabia Saudita en Brasil y a la mencionada victoria ante el conjunto asiático en el Complejo Deportivo Quilín.

El combinado nacional debutará en el Mundial frente a Nueva Zelanda, para luego medirse con Japón el 30 de este mes y cerrar la fase de grupos ante Egipto el 3 de octubre, siempre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.