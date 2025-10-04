Las amarillas y la métrica: Los memes tras la clasificación de La Roja sub 20 en el Mundial
La selección chilena sub 20 sufrió para clasificar a los octavos de final del Mundial sub 20 gracias al fair play, tras una derrota 2-1 ante Egipto que dirimió el grupo por las amonestaciones de los cuerpos técnicos. Los memes no se hicieron esperar, dándole gracias a las tarjetas amarillas e ironizando con las métricas que resalta tener el DT Nicolás Córdova.
