Los futbolistas chilenos que brillaron en un Mundial sub 20

A lo largo de la historia, varias figuras de la Roja tuvieron su primera gran vitrina en el Mundial sub 20. Entre ellos aparecen nombres que más tarde se consolidaron en la élite, como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Matías Fernández o Gary Medel.
