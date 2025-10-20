Maamma y Cremaschi lideraron las distinciones individuales del Mundial sub 20
El marroquí Othmane Maamma, ganador del Balón de Oro al mejor jugador, y Benjamin Cremaschi, ganador del Botín de Oro a máximo goleador, lideraron los premios individuales del Mundial sub 20.
