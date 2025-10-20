Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.5°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Maamma y Cremaschi lideraron las distinciones individuales del Mundial sub 20

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El marroquí Othmane Maamma, ganador del Balón de Oro al mejor jugador, y Benjamin Cremaschi, ganador del Botín de Oro a máximo goleador, lideraron los premios individuales del Mundial sub 20.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados