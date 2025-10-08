Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.8°
Humedad48%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Maher Carrizo lideró con un doblete la goleada de Argentina ante Nigeria

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Maher Carrizo lideró con un doblete la goleada de Argentina sobre Nigeria en el Estadio Nacional en los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025. Los otros tantos del encuentro fueron anotados por Alejo Sarco y Mateo Silvetti.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados