Maher Carrizo lideró con un doblete la goleada de Argentina sobre Nigeria en el Estadio Nacional en los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025. Los otros tantos del encuentro fueron anotados por Alejo Sarco y Mateo Silvetti.
