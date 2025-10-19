Síguenos:
Marruecos alzó el título del Mundial Sub 20 y festejó con todo en el Estadio Nacional

Marruecos festejó en el Nacional la conquista de su primer título en un Mundial Sub 20 tras imponerse por 0-2 a Argentina en la final. El elenco africano triunfó gracias al doblete de Yassir Zabiri y ratificó el crecimiento de su fútbol luego del recordado cuarto lugar en el Mundial adulto de Qatar en 2022.

