Marruecos festejó en el Nacional la conquista de su primer título en un Mundial Sub 20 tras imponerse por 0-2 a Argentina en la final. El elenco africano triunfó gracias al doblete de Yassir Zabiri y ratificó el crecimiento de su fútbol luego del recordado cuarto lugar en el Mundial adulto de Qatar en 2022.

