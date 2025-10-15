Marruecos celebró en Valparaíso su primera clasificación a una final de un Mundial Sub 20
La selección de Marruecos celebró una histórica jornada este miércoles en Valparaíso, al clasificar por primera vez a una final de la Copa del Mundo Sub 20, tras igualar 1-1 con Francia y ganar 5-4 la tanda de penales en el Estadio "Elías Figueroa".
