Marruecos celebró en Valparaíso su primera clasificación a una final de un Mundial Sub 20

La selección de Marruecos celebró una histórica jornada este miércoles en Valparaíso, al clasificar por primera vez a una final de la Copa del Mundo Sub 20, tras igualar 1-1 con Francia y ganar 5-4 la tanda de penales en el Estadio "Elías Figueroa".

