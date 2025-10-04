Síguenos:
México se transformó en rival de Chile en el Mundial sub 20 tras vencer a Marruecos

Publicado:
Llévatelo:
La selección de México superó por 0-1 a Marruecos en la última fecha del Grupo C para transformarse en el rival de Chile en el Mundial sub 20 que se está realizando en nuestro país.

LEER ARTICULO COMPLETO

