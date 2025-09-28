Mundial Sub 20: Brasil sembró dudas con un sufrido empate ante México en el Nacional
La selección de Brasil tuvo un duro arranque en su periplo por el Mundial sub 20 después de igualar 2-2 ante México en el Estadio Nacional. La “Canarinha” arrancó en desventaja y, aunque pasó al frente en el segundo tiempo, no pudo aguantar y lamentó un tardío empate en los minutos finales.
