La selección de Brasil tuvo un duro arranque en su periplo por el Mundial sub 20 después de igualar 2-2 ante México en el Estadio Nacional. La “Canarinha” arrancó en desventaja y, aunque pasó al frente en el segundo tiempo, no pudo aguantar y lamentó un tardío empate en los minutos finales.

