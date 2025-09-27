Síguenos:
Mundial Sub 20: El agónico triunfo de La Roja ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional

Con un tardío gol de Ian Garguez, la selección chilena consiguió vencer 2-1 a Nueva Zelanda durante su estreno por el Mundial sub 20. Si bien el combinado chileno arrancó en ventaja con tanto de Lautaro Millán, el empate de penal de Nathan Walker puso dramatismo al encuentro en el Nacional.

