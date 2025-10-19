Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago13.5°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Mundial Sub 20: Zabiri y Maamma lideraron el histórico triunfo de Marruecos ante Argentina

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Marruecos hizo historia y consiguió su primer trofeo en un Mundial Sub 20 luego de vencer por 0-2 a Argentina en la final disputada en el Estadio Nacional. Con esto, el combinado dirigido por Mohamed Ouahbi se convirtió en el segundo seleccionado africano que consigue este título después de que Ghana lo alzara en la edición de 2009.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados