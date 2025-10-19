Marruecos hizo historia y consiguió su primer trofeo en un Mundial Sub 20 luego de vencer por 0-2 a Argentina en la final disputada en el Estadio Nacional. Con esto, el combinado dirigido por Mohamed Ouahbi se convirtió en el segundo seleccionado africano que consigue este título después de que Ghana lo alzara en la edición de 2009.

