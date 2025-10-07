Nicolás Córdova: "Hay mucha gente que es responsable de esto"

El técnico Nicolás Córdova hizo un balance tras la caída ante México y la eliminación de La Roja en el Mundial Sub 20 Chile 2025 y asumió su responsabilidad en el proceso, aunque remarcó que los resultados irregulares en la selección juvenil "vienen de hace mucho más tiempo".

"La única cosa que queda a mi favor de todo esto que está pasando es que esto yo lo dije hace dos años. No lo he dicho ahora, no es algo que yo me estoy inventando ahora. Y al final esa es mi gran tranquilidad, que hemos tratado de acelerar muchísimo en cuanto a los dos años que llevamos. No solamente en la Sub 20, en todas las categorías. Pero cuesta mucho. Yo estoy poniendo la cara y soy responsable de este proceso que lleva dos años", declaró Córdova en la zona mixta del Estadio "Elías Figueroa" en Valparaíso.

"Esto no viene de hace dos años, esto viene de hace mucho más tiempo. Por lo tanto, hay mucha gente que es responsable de esto. Hay mucha gente que sabe dónde le aprieta el zapato. Yo me hago cargo de esto hoy, y en ese sentido soy siempre súper responsable. Siempre doy la cara, siempre respondo, por lo tanto no me voy a esconder en esta ocasión porque nunca lo he hecho. Así que eso, no tengo mucho más que responder", agregó el entrenador.

Además, indicó que "yo pedí un montón de cosas que no se hicieron o no se pudieron hacer, desconozco las razones, pero no pasa solo por eso, hay muchas cosas que corregir, y eso lo sabemos todos".

"Hoy en día yo estoy acá, pero esto ha pasado muchas veces. Recordemos que antes del 2007, en el Mundial de esa generación, en el 2005 también hubo un Mundial. Chile quedó eliminado en octavos de final, perdiendo 3-0 con Holanda. Esto pasa en general. No somos una selección potente a nivel juvenil. Y eso lo tenemos que saber y hay que trabajar mucho", aseveró.

Finalmente, manifestó su agradecimiento a los jugadores: "Su compromiso desde el día uno ha sido espectacular", cerró.